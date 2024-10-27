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الحرب على وشك الاندلاع، تايوان تجلب الصواريخ والصين تنشر المقاتلات - أخبار كلمتك

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الحرب على وشك الاندلاع، تايوان تجلب الصواريخ والصين تنشر المقاتلات - أخبار كلمتك

الحرب على وشك الاندلاع، تايوان تجلب الصواريخ والصين تنشر المقاتلات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - الصين وتايوان، نشرت بكين اليوم الأحد، حوالي 20 طائرة مقاتلة ومسيرة، في إطار "دورية مشتركة للاستعداد القتالي" حول تايوان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية.

الصين تنشر 19 طائرة قرب جزيرة تايوان 

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، فى بيان لها، إنها رصدت 19 طائرة صينية، الأحد، بينها طائرات مقاتلة ومسيّرات، قرب الجزيرة لنحو 4 ساعات.

 

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية، أن "الجيش التايواني راقب عن كثب الوضع من خلال أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المشتركة، ونشر طائرات وسفنا حربية وأنظمة صواريخ أرضية كوسيلة لرد متناسب".

بكين تعبر عن إدانته لبيع أنظمة صواريخ أمريكية إلى تايوان

وكانت الصين أعربت عن إدانتها، مساء أمس السبت، عملية بيع أنظمة صواريخ أمريكية وافقت عليها واشنطن، الجمعة، لتايوان، منددة بإجراء "يضر بشكل خطير بالعلاقات الصينية الأميركية" و"يعرض السلام للخطر" في المنطقة.

قدرات الجيش الصينى، كلمتك

وقالت الخارجية الصينية في بيان، إن بيع أنظمة صواريخ أرض-جو لتايوان "ينتهك بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويضر بشكل خطير بالعلاقات الصينية الأميركية ويعرض للخطر السلام والاستقرار" في المضيق.

 

وأكدت الصين أنها ستتخذ "جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن السيادة الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية".

صفقة تسليح أمريكية إلى تايوان تثير غضب الصين 

تشمل الصفقة الأمريكية البالغة قيمتها 1,16 مليار دولار، والتي لا يزال يتعين أن يوافق عليها الكونجرس، أنظمة مختلفة مضادة للطائرات، تشمل أنظمة "ناسامس" و123 صاروخا، وفق الوكالة المسؤولة عن المبيعات العسكرية للخارج.

 

وثمة صفقة أخرى أعلن عنها، الجمعة الماضى، تتضمن أنظمة رادار بمبلغ إجمالي قدره 828 مليون دولار. وستؤخذ هذه المعدات مباشرة من مخزونات القوات الجوية الأمريكية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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