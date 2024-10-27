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الانتخابات الأمريكية، هاريس تتقدم على ترامب في أحدث استطلاع للرأي - أخبار كلمتك

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الانتخابات الأمريكية، هاريس تتقدم على ترامب في أحدث استطلاع للرأي - أخبار كلمتك

الانتخابات الأمريكية، هاريس تتقدم على ترامب في أحدث استطلاع للرأي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:32 مساءً - أظهر استطلاع للرأي أجري على عينة من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بنقطتين مئويتين.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته قناة ABC التلفزيونية بالتعاون مع شركة إبسوس، فإن 49% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع  يؤيدون هاريس ويعتزمون التصويت لها، و47% يعتزمون التصويت لصالح ترامب.

 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وفي الوقت نفسه أظهرت نتائج الاستطلاع أن ترامب يتقدم على هاريس من حيث عدد المؤيدين له في جوانب محددة مثل الاقتصاد حيث حصل ترامب على 48% مقابل 40% لهاريس، وفي مجال مكافحة التضخم أيضا تغلب ترامب على هاريس بنسبة 46% له، مقابل 39% للأخيرة.

وفيما يتعلق بحل أزمة الهجرة حصل ترامب على تأييد 49% من الأشخاص الذي تم إجراء الاستطلاع عليهم، فيما حصلت هاريس على 37%.

وبرأي المستطلعين فإن هاريس تتغلب على ترامب في الجوانب التالية: حماية الديمقراطية في الولايات المتحدة بنسبة 47% لها مقابل 39% لترامب، الرعاية الصحية 46% مقابل 36%، حل مشاكل الطبقة الوسطى 45% مقابل 39%.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر وشمل حوالي 2400 ناخب مسجل، وكانت نسبة الخطأ المئوية 2 نقطة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من شهر نوفمبر المقبل.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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