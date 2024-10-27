تقارير: جنوب إفريقيا تقدم أدلة جديدة لمحكمة العدل الدولية عن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:58 مساءً - أفادت وكالة «الأناضول» التركية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن جنوب إفريقيا ستقدم يوم الاثنين أدلة جديدة لـ محكمة العدل الدولية عن ارتكاب دولة الاحتلال إبادة في غزة.

استشهاد 800 فلسطيني في شمال قطاع غزة خلال 22 يومًا

كشفت مصادر طبية في غزة أن نحو 800 فلسطيني استشهدوا جراء القصف الجوي والمدفعي المتواصل على شمال قطاع غزة منذ 22 يوما فيما تقوم القوات الإسرائيلية باعتقال كافة الطواقم في مستشفى كمال عدوان.

وبحسب «سكاي نيوز»، قالت مصادر طبية في غزة، السبت، إن 800 فلسطيني استشهدوا إثر القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي المتواصل على شمالي القطاع منذ 22 يوما.

قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية على شمال غزة

وتعرضت مناطق شمال غربي ووسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية، بينما شهدت وسط وغربي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة قصفا مدفعيا مكثفا.

وأشارت المصادر الطبية إلى أنها لا تستطيع الاستجابة لنداءات ومناشدات عديدة وصلتها من منازل سكنية تعرضت للقصف والحرق (الإسرائيلي) في بلدة جباليا والنزلة شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن الدفاع المدني معطل كليا قسرا بفعل الاستهداف الإسرائيلي المستمر في شمال قطاع غزة.

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