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وزير إسرائيلي يزعم: ننشئ شرق أوسط جديدا لن يكون فيه مكان لدولة فلسطينية - أخبار كلمتك

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وزير إسرائيلي يزعم: ننشئ شرق أوسط جديدا لن يكون فيه مكان لدولة فلسطينية - أخبار كلمتك

وزير إسرائيلي يزعم: ننشئ شرق أوسط جديدا لن يكون فيه مكان لدولة فلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:39 مساءً - زعم وزير المالية الإسرائيلي (المتطرف) بتسلئيل سموتريش، إن إسرائيل تواجه خيار إنشاء شرق أوسط مختلف لا مكان فيه لدولة فلسطينية.

وزير المالية الإسرائيلي يتعهد بعدم قيام دولة فلسطينية

وفى التفاصيل، قال وزير المالية الإسرائيلي (المتطرف) بتسلئيل سموتريش، نواجه خيار إنشاء شرق أوسط مختلف لا مكان فيه لـ دولة فلسطينية غربي الأردن.

وتابع بتسلئيل سموتريتش مزاعمه قائلا: لا توجد ولن تكون هناك دولة فلسطينية في هذا المكان ولن تقوم وهذا غير قابل للتفاوض.

تحذير من تسبب بتسلئيل سموتريش فى أزمة لفلسطين 

من جهة أخري، بعثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين و7 من نظرائها من حلفاء الولايات المتحدة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسالة تحذره من أن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

 

ووفق موقع "أكسيوس" الأمريكى، أعرب الوزراء عن قلق بلدانهم من أن انهيار النظام المصرفي في الضفة الغربية ستكون له آثار خطيرة تشمل سقوط السلطة الفلسطينية وأزمة أمنية تهدد إسرائيل.

 

ويخشى الوزراء من أن سموتريتش لن يسمح بتمديد اتفاق المراسلات المالية بين بنوك إسرائيلية والضفة الغربية الذي ينتهي في نهاية الشهر الجاري، إذ إن تلك المراسلات من دونها يمكن أن ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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