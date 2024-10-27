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تخطيط وتنفيذ رامى ناطور، 7 نقاط توضح مسار عملية دهس جنود الاحتلال - أخبار كلمتك

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تخطيط وتنفيذ رامى ناطور، 7 نقاط توضح مسار عملية دهس جنود الاحتلال - أخبار كلمتك

تخطيط وتنفيذ رامى ناطور، 7 نقاط توضح مسار عملية دهس جنود الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:23 مساءً - كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن مسار عملية الدهس التى فى غليلوت بتل أبيب، فى نقاط موضحة العملية منذ البداية إلى استشهاد منفذها رامى ناطور.

بداية التخطيط لعملية الدهس فى تل أبيب 

1- منفذ العملية يدعى رامى ناطور من بلدة قلنسوة (عرب 48)  ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

 2- العملية خلفها دافع "قومي"، وهذا ما تقوله الشرطة الإسرائيلية حين تنفذ المقاومة الفلسطينية مثل هذه العمليات.

3- قالت الشرطة الإسرائيلية إن الشاحنة اصطدمت بحافلة قرب محطة ركاب بجوار قاعدة غليلوت العسكرية التي تضم أيضا مقرا لجهاز الموساد.

عدد القتلى والإصابات واستشهاد رامي ناطور 

4- سقط فيها عدد من القتلى وتخطت الإصابات حوالى 50 إسرائيليا 15 حالة منهم وصفت بالخطرة.

5- عدد كبير من المصابين جنود كانوا في طريقهم إلى قواعدهم العسكرية.

6- المنفذ رامى ناطور من مدينة قلنسوة الواقعة ضمن الخط الأخضر، ويحمل هوية زرقاء يقدمها الاحتلال لعرب 48.

7-قالت الشرطة الإسرائيلية، إن مدنيين أطلقوا النار على رامى ناطور أدت إلى استشهاده.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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