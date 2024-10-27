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كامالا هاريس توجه رسالة عاجلة إلى إيران - أخبار كلمتك

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كامالا هاريس توجه رسالة عاجلة إلى إيران - أخبار كلمتك

كامالا هاريس توجه رسالة عاجلة إلى إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:23 مساءً - وجهت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس رسالة إلي إيران.

وقالت هاريس: "رسالتي لـ إيران هي ألا تقوم بالرد على إسرائيل لأن ذلك سيكون خطأ ونحن مستعدون للدفاع عنها.. ويجب أن يكون هناك خفض للتصعيد في المنطقة ونعمل عبر قنوات دبلوماسية وقنوات أخرى لضمان ذلك".

 

رسالة إسرائيل إلى إيران قبل توجيه الضربة  

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على إيران في وقت مبكر من فجر السبت، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مصادر مطلعة: إن دولة الاحتلال الإسرائيلي أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد.

وأضاف أكسيوس عن مصادر مطلعة: "إسرائيل أوضحت لإيران مسبقًا ما الذي ستهاجمه وما لا تهاجمه بشكل عام.. كما حثت طهران عبر أطراف ثالثة على الحد من تبادل الهجمات ومنع تصعيد أوسع نطاقا".

الهجوم الإسرائيلي على إيران

ونفت وسائل إعلام إيرانية، صباح السبت، "مزاعم" جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف "20 نقطة" في إيران، أو الأنباء التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم الذي استهدف إيران فجر اليوم.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلًا عن مصدر إيراني مطلع إن "ادعاء الجيش الإسرائيلي باستهداف 20 نقطة في البلاد "غير واقعي"، مضيفة أن ما تم استهدافه أقل بكثير".

واعتبر المصدر، بحسب الوكالة، أن هذه الأنباء تمثل "حربًا نفسية".

وأضافت "تسنيم"، نقلًا عن المصدر أن "الأنباء التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم كاذبة"، مضيفة أن الهجوم الإسرائيلي تم من خارج حدود إيران وألحق أضرارًا محدودة.

وأشارت الوكالة أيضًا إلى أنه "لم يتم استهداف أي مركز عسكري تابع للحرس الثوري في غرب أو جنوب غرب طهران".

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بأن الأصوات التي سمعت في طهران هي أصوات تصدي الدفاعات الجوية للجيش الإيراني في 3 أماكن حول طهران لعمل عسكري إسرائيلي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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