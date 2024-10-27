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أوكرانيا تكشف موقفها من احتمالية فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

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أوكرانيا تكشف موقفها من احتمالية فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

أوكرانيا تكشف موقفها من احتمالية فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:14 مساءً - قال رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي أندريه يرماك إن أوكرانيا ليست خائفة من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، وأن كييف تلقت تأكيدات بمواصلة دعمها من كلا المرشحين.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "من الواضح أن السياسة الأمريكية لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا، فالجانب الأمريكي حليفنا الرئيسي. ونحن نعلم جيدا أن المجتمع الأمريكي معنا.. التقى زيلينسكي مؤخرا بالقادة الأمريكيين. كانت المحادثات مع بايدن وكامالا هاريس دافئة، ومع ترامب سارت أيضا بشكل جيد للغاية. لقد كنت حاضرا، ولن أكشف التفاصيل، لكن يمكنني القول إننا عدنا من الولايات المتحدة واثقين من أن أيا من المرشحين ليس على استعداد للسماح لبوتين بالانتصار في هذه الحرب وأن الدعم العسكري سيستمر".

 

فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة واشنطن بوست أن زيلينسكي أصبح أكثر انفتاحا على المفاوضات مع روسيا وسط ضعف موقف أوكرانيا.     

وفي 17 أكتوبر الجاري قال ترامب في مقابلة مع بودكاست PBD إن فلاديمير زيلينسكي يتحمل المسؤولية عن بدء الحرب لأنه كان يجب أن يمنع اندلاعها.

وأشار ترامب إلى أنه يأسف كثيرا لحال الأوكرانيين ويرغب في مساعدتهم وشدد على أنه كان على زيلينسكي أن لا يسمح أبدا ببدء هذه "الحرب الخاسرة"، وأن "أوكرانيا لم تعد كما كانت عليه".

ووصف ترامب زيلينسكي مؤخرا بأنه "أعظم تاجر على وجه الأرض"، لأنه يتمكن من ابتزاز 100 مليار دولار بعد كل زيارة للولايات المتحدة.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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