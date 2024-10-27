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مدير معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو يقود إسرائيل نحو الهاوية - أخبار كلمتك

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مدير معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو يقود إسرائيل نحو الهاوية - أخبار كلمتك

مدير معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو يقود إسرائيل نحو الهاوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:55 مساءً - الأحد 27/أكتوبر/2024 - 06:50 م 10/27/2024 6:50:52 PM

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كلمتك

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إنّ حادث الدهس في شمال تل أبيب ليس بالصدفة ولكن مخطط له سابقا.

غضب سكان غزة

وأوضح أنّ الوضع في قطاع غزة ولبنان يعكس حالة الغضب للسكان جراء المعاناة التي يعيشونها بسبب عمليات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة من قتل وتدمير وتجويع، معلقا: «لا نستطيع الحديث عن الحادث مادامت الأمور غير واضحة ولا توجد أسباب حقيقية وراء العملية».

خوف الإسرائيليين من العرب بسبب نتنياهو

وأضاف «الشروف»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلق حالة خوف لدى اليهود والإسرائيليين بأنّ هناك خطرا وجوديا من إيران والفلسطينيين والعرب والدول الإسلامية، بالتالي حكومة نتنياهو جعلت اليهود يعيشون في حالة من الرعب والخوف الدائم والكراهية للعرب، مشيرا إلى أنّ الحالة الأمنية في إسرائيل غير مستقرة.

حالة تخبط لإسرائيل

وتابع: «إسرائيل الآن في حالة تخبط لأن اليميني المتطرف نتنياهو يقود إسرائيل الآن نحو الهاوية، إذ أصبحت إسرائيل منبوذة دوليا، ولا يوجد شخص عاقل داخل حكومة إسرائيل لتهدئة الأوضاع ولكن يزيدون الأمور تعقيدا وتوترا».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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