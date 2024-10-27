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استشهاد 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر غارة إسرائيلية بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

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استشهاد 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر غارة إسرائيلية بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

استشهاد 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر غارة إسرائيلية بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:56 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأحد، استشهاد 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة حارة صيدا جنوبي لبنان.

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حزب الله

من جانبه، زعم جيش الاحتلال اغتيال قائد منطقة بنت جبيل في "حزب الله" اللبناني، وقال في بيان إنه: "تم القضاء أيضا على رئيس المدفعية لحزب الله في منطقة بنت جبيل في الضربة".

وادعى جيش الاحتلال: "لقد قام هؤلاء الإرهابيون بتوجيه وتنفيذ العديد من الهجمات من منطقة بنت جبيل، بما في ذلك إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تجاه المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان".

 

إنذار لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء

وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد عناصر حزب الله وقادته دفاعا عن مواطني إسرائيل".

كذلك فقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء.
 

جيش الاحتلال ينذر سكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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