أول تعليق من حماس على عملية غليلوت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:21 مساءً - علقت حركة "حماس" على عملية الدهس التي استهدفت قاعدة "غليلوت" شمالي تل أبيب، قائلة إنها "رد طبيعي على ما تقوم به إسرائيل".

أول تعليق من حماس على حادث الدهس

وقالت حركة "حماس": إن "عملية الدهس البطولية قرب مقر الموساد رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني"، وفق بيان لها.

وأضافت الحركة أنها تبارك العملية "التي تؤكد أن شعبنا الباسل مستمر في تحديه لآلة القتل والإرهاب الصهيونية"، داعية إلى مزيد من التصدي والاشتباك مع جنود الاحتلال ومستوطنيه، وفق تعبيرها.

تفاصيل حادث دهس

وأوقعت العملية عددًا من القتلى وعشرات الجرحى في الحادث الذي وقع في محطة حافلات شمالي تل أبيب، وصفته الشرطة الإسرائيلية بأنه "كبير".

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي فإن معظم المصابين "جنود كانوا في طريقهم إلى قواعدهم العسكرية".

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