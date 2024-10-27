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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحزب الله - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحزب الله - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:48 مساءً - أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي،  اليوم الأحد  أن سلاح الجو اغتال أحمد جعفر معتوق قائد منطقة بنت جبيل التابعة لحزب الله.

وياتي ذلك بعدما أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية شمال شرقي المنارة بمسيرة انقضاضية، وأكد أنه أوقع قتلى وجرحى.

 حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا

وفي وقت سابق من اليوم الأحد قال حزب الله اللبناني إنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجه، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضاف حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إنه نفذ هجومًا جويًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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