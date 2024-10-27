جالانت وأوستن يناقشان آخر التطورات بشأن الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه تحدث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن الليلة الماضية لاطلاعه على آخر التطورات بشأن الضربات في إيران.

آخر التطورات بشأن الضربات في إيران

وقال جالانت إنه ناقش تقييمات نجاح الضربات ضد منشآت تصنيع الصواريخ وأنظمة الصواريخ سطح-جو والقدرات الجوية الإيرانية، وناقش الفرص الإستراتيجية الناتجة عن الإنجازات المحققة في العمليات، وفق ما نقلت "رويترز".

واعتبر جالانت أن حركة حماس، وتنظيم حزب الله، لم يعودا أداة فعالة تستخدمها حليفتهما إيران ضد إسرائيل، كما كان في السابق، وفق الوكالة.

وتابع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي في تعليقات خلال مراسم تأبين في القدس: "إن حماس لم تعد قادرة على تنفيذ أي مهام عسكرية في قطاع غزة، كما تم القضاء تمامًا على كبار قادة حزب الله وأغلب قدراته الصاروخية".

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