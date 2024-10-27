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وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني يبحثان تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني يبحثان تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني يبحثان تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًّا اليوم الأحد مع الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، حيث تناول الاتصال تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

الجهود المصرية لتكثيف وتيرة وحجم نفاذ المساعدات الإنسانية لغزة

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير عبد العاطي تناول الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وأدان الإجراءات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى الجهود المصرية لتكثيف وتيرة وحجم نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، واضطلاع مصر بالدور الرئيسي في هذا الإطار، وتقديمها أكثر من ثلثي المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة. 

واستنكر العراقيل التي يضعها الجيش الإسرائيلي أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، فضلًا عن تقويض عمل منظمات الإغاثة الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة، بل واستهداف عدد كبير من موظفي الأمم المتحدة وأجهزتها الرسمية وعلى رأسها الأونروا. 

الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية الممنهجة

كما استعرض الوزير عبد العاطي المساعي المصرية القطرية الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي تطرق للوضع الخطير بالضفة الغربية في ظل الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية الممنهجة، حيث أدان الاعتداءات الإسرائيلية على مدن ومخيمات الضفة الغربية، ومحاولات شرعنة وتوسيع البؤر الاستيطانية داخلها بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، مشددًا على أهمية اضطلاع كافة أطراف المجتمع الدولي بدور فاعل في دعم أنشطة وكالة الأونروا المساندة للاجئين الفلسطينيين.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني عن بالغ تقديره للسيد رئيس الجمهورية، وجهود سيادته الرامية لدعم الشعب الفلسطيني، مثمنًا العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين، وما تضطلع به مصر من جهود من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة حقه في تقرير مصيره.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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