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مصرع وإصابة 16 شخصًا جراء اصطدام طائرة بتوك توك في السودان - أخبار كلمتك

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مصرع وإصابة 16 شخصًا جراء اصطدام طائرة بتوك توك في السودان - أخبار كلمتك

مصرع وإصابة 16 شخصًا جراء اصطدام طائرة بتوك توك في السودان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:53 مساءً - اصطدمت طائرة بتوك توك على مدرج ترابي بولاية القضارف في شرق السودان. 

طائرة سودانية تصطدم بتوك توك

وأدى الحادث الغريب من نوعه إلى حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي. 

كما تسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 في جراء اصطدام طائرة بتوكتوك في السودان وفقًا لوسائل الإعلام السودانية.

ووقع الحادث على مدرج ترابي بولاية القضارف في شرق السودان يوم الجمعة، حيث اصطدمت طائرة رش من طراز ST-CPJ ب "توك توك" يقلّ عمالًا لحصاد السمسم، وذلك أثناء هبوط الطائرة على المدرج الترابي بمنطقة الفشقة الكبرى بولاية القضارف. 

وأسفر الاصطدام عن وفاة أربعة أشخاص كانوا على متن التوكتوك، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، حيث نُقل أحدهم إلى مستشفى كسلا لتلقي العلاج، بينما نجا قائد الطائرة الأوكراني ومعاونه وسائق التوكتوك.

تفاصيل حادث اصطدام التوكتوك بالطائرة في السودان

وقال عمار عبد الله، المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف: إن الطائرة كانت في مهمة لمكافحة آفة الطيور، وأثناء اقترابها من الهبوط، ظهر التوكتوك على المدرج بشكل مفاجئ وكأنه خرج من العدم، ما أدى إلى وقوع الاصطدام غير المتوقع.

 وسببت هذه الحادثة أضرارًا جسيمة لحقت بجناح الطائرة الأيمن ومروحتها الأمامية، بينما نجا طاقم الطائرة بالكامل، بما في ذلك  قائد الطائرة الأوكراني الجنسية ومهندسها السوداني، ومفتش الوقاية وسائق التوكتوك، دون أن يُصابوا بأذى.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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