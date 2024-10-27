إصابة إسرائيلي بجروح جراء سقوط صاروخ على منزل بالجليل الغربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:53 مساءً - ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل إصابة خطيرة إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على منزل ببلدة طمرة بالجليل الغربي.

إصابة إسرائيلي جراء سقوط صاروخ على الجليل الغربي

وقالت الإذاعة في وقت سابق إن الجليل استهدف برشقة صاروخية مكثفة من لبنان، مما تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مواقع.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، في بيان صادر عنها، عن إصابة شخصين بجروح إثر انفجار مسيّرة في منطقة صناعية شرق عكا بشمال إسرائيل.

إصابة إسرائيليين في هجوم بمسيرة

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن سلاح الجو اعترض مسيرة قادمة من الشرق دون أن تجتاز حدود كيان الاحتلال الإسرائيلي.

جيش الاحتلال ينذر سكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء إذاعة جيش الاحتلال: إصابات خطيرة أسفل الشاحنة بعملية الدهس في تل أبيب (صور)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.