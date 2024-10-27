حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:02 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية شمال شرقي المنارة بمسيرة انقضاضية، وأكد أنه أوقع قتلى وجرحى.

حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا

وفي وقت سابق من اليوم الأحد قال حزب الله اللبناني إنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجه، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضاف حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إنه نفذ هجومًا جويًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا.

وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن مقتل 4 ضباط في المعارك الدائرة جنوبي لبنان.

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