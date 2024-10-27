أول تعليق من نتنياهو على عملية الدهس شمالي تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:02 مساءً - زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تخوض حربًا وجودية وإنها تدفع أثمانًا مؤلمة وفق تعبيره.

أول تعليق من نتنياهو علي حادث الطعن

وفي أول تعليق على عملية الدهس شمالي تل أبيب ادعي نتنياهو إن الحرب فُرضت علينا، وإن تل أبيب تخوض في المقابل حربا وجودية.

وأضاف أن الحكومة تنتظر التحقيق النهائي في حادثة "غليلوت".

حادث دهس شمال تل ابيب

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها، أن هناك 5 وفيات وقرابة الـ 50 جريحًا، حالة 15 منهم خطرة في حادث الدهس بتل أبيب.

حادث دهس في تل أبيب

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شهود عيان قولهم: إن عددًا كبيرًا من المصابين في عملية دهس بشاحنة شمالي تل أبيب هم جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.

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