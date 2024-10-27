أول تعليق من حركة الجهاد على عملية الدهس في تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:45 مساءً - قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صادر عنها اليوم الأحد:"نبارك عملية تل أبيب البطولية التي استهدفت جنودًا وضباطًا من وحدة الاستخبارات العسكرية".

حركة الجهاد تبارك عملية الدهس بتل أبيب

وأضافت حركة الجهاد في بيانها: "العملية رد طبيعي على المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد شعبنا المقاوم الصامد".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها، أن هناك 5 وفيات وقرابة الـ 50 جريحًا، حالة 15 منهم خطرة في حادث الدهس بتل أبيب.

حادث دهس في تل أبيب

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شهود عيان قولهم: إن عددًا كبيرًا من المصابين في عملية دهس بشاحنة شمالي تل أبيب هم جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتال قياديا في حركة الجهاد بالضفة الغربية بالقرب من الموساد، لحظة دهس 50 جنديًّا إسرائيليًّا في تل أبيب (فيديو)

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