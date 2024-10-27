جيش الاحتلال ينذر سكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:45 مساءً - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن مقتل 4 ضباط في المعارك الدائرة جنوبي لبنان.

حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا

ومن جانبه، أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجه، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إنه نفذ هجومًا جويًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا.

حزب الله يهاجم شركة صناعات عسكرية إسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن سلاح الجو اعترض مسيرة قادمة من الشرق دون أن تجتاز حدود دولة إسرائيل.

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