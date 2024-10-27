وزير الخارجية لنظيره الإيراني: مصر تدين كل الإجراءات التي تهدد استقرار المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:57 مساءً - الأحد 27/أكتوبر/2024 - 12:49 م 10/27/2024 12:49:09 PM

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالًا مساء أمس مع عباس عراقجى وزير خارجية إيران للوقوف على آخر التطورات بالنسبة للعدوان الإسرائيلى على ايران، حيث جدد الوزير عبد العاطى إدانة مصر لكل الإجراءات والسياسات الأحادية والاستفزازية التى تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة منع التصعيد، واتخاذ خطوات تسهم فى تحقيق التهدئة، وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية تؤدى إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة.

كما تم خلال الاتصال تناول الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل الي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الانسانية والطبية الي قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسري، كما تم بحث الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي علي مواقف مصر المبدئية بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون اي إملاءات وفي اطار الملكية اللبنانية.

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