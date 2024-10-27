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الرئيس الجزائري يزور مصر وسلطنة عُمان - أخبار كلمتك

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الرئيس الجزائري يزور مصر وسلطنة عُمان - أخبار كلمتك

الرئيس الجزائري يزور مصر وسلطنة عُمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:57 مساءً - يتوجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد في زيارة عمل إلى مصر وسلطنة عُمان.

الرئيس الجزائري يعتزم زيارة مصر وعمان

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية: "يشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة عمل وأخوة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وزيارة دولة لسلطنة عُمان الشقيقة".

أسباب زيارة تبون لمصر وعمان

وأكد البيان أن "الزيارتين  اللواتي من المقرر أن يقوم بهما الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر وعمان تندرجان في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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