الرئيس الجزائري يزور مصر وسلطنة عُمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:57 مساءً - يتوجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد في زيارة عمل إلى مصر وسلطنة عُمان.

الرئيس الجزائري يعتزم زيارة مصر وعمان

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية: "يشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة عمل وأخوة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وزيارة دولة لسلطنة عُمان الشقيقة".

أسباب زيارة تبون لمصر وعمان

وأكد البيان أن "الزيارتين اللواتي من المقرر أن يقوم بهما الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر وعمان تندرجان في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور".

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