قناة إسرائيلية: إجلاء 35 مصابًا في عملية الدهس بتل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:57 مساءً - ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أنه تم إجلاء 35 من مصابي عملية الدهس في تل أبيب للمستشفيات، مشيرة إلى أن من بينهم 6 في حالة خطرة و5 حالاتهم متوسطة.

إصابات في حادث الدهس بتل أبيب

ومن جانبها أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن هناك عالقون أسفل الشاحنة بعملية الدهس شمال تل أبيب، مضيفة أن إصاباتهم خطيرة.

فيما أشارت نجمة داود الحمراء إلى وجود إصابات بالغة الخطورة.

إجلاء المصابين من موقع الحادث

وقامت طواقم نجمة داوود بمعالجة بعض الجرحى على عين المكان، وتم نقل البعض الآخر إلى مستشفيات إيخيلوف وبيلنسون وشيبا تل هشومير.

وأسفر حادث الدهس بتل أبيب وفقا لآخر إحصائيات حتى الآن، عن مقتل 5 وإصابة قرابة 50 أخرين أغلبهم جنود إسرائيليين.

إذاعة جيش الاحتلال: إصابات خطيرة أسفل الشاحنة بعملية الدهس في تل أبيب (صور)

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