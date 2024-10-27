إذاعة جيش الاحتلال: إصابات خطيرة أسفل الشاحنة بعملية الدهس في تل أبيب (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:47 مساءً - أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن هناك عالقون أسفل الشاحنة بعملية الدهس شمال تل أبيب، مضيفة أن إصاباتهم خطيرة.

فيما أشارت نجمة داود الحمراء إلى وجود إصابات بالغة الخطورة.

وقامت طواقم نجمة داوود بمعالجة بعض الجرحى على عين المكان، وتم نقل البعض الآخر إلى مستشفيات إيخيلوف وبيلنسون وشيبا تل هشومير.

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، أنها تمكنت من قتل سائق الشاحنة الذي نفذ عملية الدهس قرب قاعدة جليلوت شمالي تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 5 اسرائيليين وإصابة عشرات الأشخاص، بإصابات متفاوتة جراء اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات بالقرب من جليلوت شمالي تل أبيب.

و أسفر عن سقوط عشرات الإصابات، غالبيتهم من الجنود، وهو ما أكدته أيضًا وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: إن التحقيق جارٍ في ملابسات الحادث.

تفاصيل حادث الدهس بتل أبيب

وتحدثت أنباء على موقع إكس مشيرة إلى أن 10 على الأقل في حالة خطيرة.

وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد الإصابات قد يصل إلى 50 إصابة، بينهم نحو 15 إصابة حرجة.

وقال الإسعاف الإسرائيلي: "نقدم العلاج الطبي للجرحى وتم نقل 16 جريحًا إلى مستشفيات إيخيلوف وبلينسون وشيبا في تل هشومير، بينهم: 4 في حالة خطيرة، و4 في حالة متوسطة، و8 في حالة خفيفة".

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