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لأول مرة في منطقة الخط الأخضر، لحظة دهس 50 جنديًّا إسرائيليًّا بتل أبيب (فيديو) - أخبار كلمتك

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لأول مرة في منطقة الخط الأخضر، لحظة دهس 50 جنديًّا إسرائيليًّا بتل أبيب (فيديو) - أخبار كلمتك

لأول مرة في منطقة الخط الأخضر، لحظة دهس 50 جنديًّا إسرائيليًّا بتل أبيب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:42 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة دهس شاحنة لنحو 50 جنديًّا من جنود الاحتلال في قلب تل أبيب الكبري في هرتسليا، قرب مفترق طرق بالقرب من قاعدة جليلوت بشمال تل أبيب، والتي أسفرت عن نحو 5 قتلى و37 مصابًا منهم إصابات خطيرة وهي أول عملية دهس في منطقة الخط الأخضر.

دهس 50 جندي للاحتلال شمال تل أبيب

ويظهر المقطع تواجد جنود شرطة الاحتلال في موقع الحدث في هرتسيليا بالقرب من الموساد الإسرائيلي، وقام الإسعاف الإسرائيلي بنقل العديد من المصابين والقتلى، وهم بالعشرات، حيث تتواجد الحافلة التي صدمت جنود الاحتلال.

وأكد شهود العيان أن المحطة بالقرب من الموقع العسكري جليلوت في شمال تل أبيب، قامت شاحنة بالاصطدام بالجنود الإسرائيليين، وأن نسبة كبيرة من الإصابات وقعت في جنود الاحتلال، ولا يزال بعض المصابين تحت عجلات الشاحنة.

شاحنة تصدم جنود الاحتلال بالقرب من موقع الموساد 

وأكد إسعاف الاحتلال الإسرائيلي إصابة 50 إسرائيليًّا، منهم 15 حالة خطيرة، اليوم الأحد،  في حادث اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات بالقرب من جليلوت شمال تل أبيب، وفق معلومات أولية تشير إلى أن غالبية المصابين هم من الجنود، وبأن العملية وقعت قرب مقر الموساد شمال تل أبيب.


كما أعلنت شرطة احتلال الإسرائيلي أن عملية الدهس تمت بالقرب من قاعدة جليلوت العسكرية، وهي القاعدة القريبة من موقع الموساد الإسرائيلي في تل أبيب، وقام بها سائق من داخل الخط الأخضر.
وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلا عن شهود عيان، أن عدد كبير من المصابين جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.

المصابين محاصرين تحت عجلات الشاحنة

كما نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر أمني أن مؤشرات الأولية تقول إن  المنفذ من القدس الشرقية من مدينة قلنسيا، وهو عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية.


وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عدد من المصابين محاصرون تحت الشاحنة وهم في حالة خطيرة.
وقال شهود العيان إنه تم نقل 37 مصاب في العملية شمالي تل أبيب، وأن هناك حافلة توقفت بالقرب من محطة لإنزال بعض الراكبين، وجاءت من خلفها شاحنة أخرى قامت بصدمها وتم دهس عدد من الجنود عند محطة بحافلة نقل كبيرة، وأسفرت عن عشرات الإصابات والقتلي، وتم قتل منفذ العملية، وتشير المصادر أنه ترجل عند صدم الأشخاص وقام بعملية طعن للمتواجدين بالمحطة. 


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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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