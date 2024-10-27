وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 5 أشخاص في حادث الدهس بتل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:28 مساءً - ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن هناك 5 وفيات وقرابة الـ 50 جريحًا، حالة 15 منهم خطرة في حادث الدهس بتل أبيب.

حادث دهس في تل أبيب

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شهود عيان قولهم: إن عددًا كبيرًا من المصابين في عملية دهس بشاحنة شمالي تل أبيب هم جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.

عدد القتلى في حادث الدهس بتل أبيب

وقال الإسعاف الإسرائيلي: "نقدم العلاج الطبي للجرحى وتم نقل 16 جريحا إلى مستشفيات إيخيلوف وبلينسون وشيبا في تل هشومير، بينهم 4 في حالة خطيرة، و4 في حالة متوسطة، و8 في حالة خفيفة".

وسائل إعلام إسرائيلية: غالبية المصابين في حادث الدهس بتل أبيب «عسكريين» (صور) إصابة 50 إسرائيليا في حادث دهس بشمال تل أبيب

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