ارتفاع عدد ضحايا قصف مربع سكني في بيت لاهيا إلى 120 شهيدًا ومصابًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:23 مساءً - ارتفع عدد شهداء استهداف مربع سكني في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى 40 شهيدًا و80 جريحًا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

قصف مربع سكني قي بيت لاهيا

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر طبية، بارتفاع "حصيلة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قصف مربع سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة الليلة الماضية، إلى 40 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، و80 جريحًا".

وأضافت المصادر ذاتها، أن "حصيلة الشهداء منذ بدء حصار الاحتلال شمال القطاع ارتفعت إلى نحو 1000 شهيد، مع إخراج المنظومة الصحة عن العمل"، بحسب ما ذكرت وكالة "وفا".

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