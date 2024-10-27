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الشرطة الإسرائيلية: تصفية منفذ عملية الدهس بشمال تل أبيب - أخبار كلمتك

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الشرطة الإسرائيلية: تصفية منفذ عملية الدهس بشمال تل أبيب - أخبار كلمتك

الشرطة الإسرائيلية: تصفية منفذ عملية الدهس بشمال تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:23 مساءً - أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاحد، أنها تمكنت من قتل سائق الشاحنة الذي نفذ عملية الدهس قرب قاعدة جليلوت شمالي تل ابيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة عشرات الأشخاص، بإصابات متفاوتة جراء اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات بالقرب من غليلوت شمالي تل أبيب.

وأسفر عن سقوط عشرات الإصابات، غالبيتهم من الجنود، وهو ما أكدته أيضًا وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: إن التحقيق جار في ملابسات الحادث.

تفاصيل حادث الدهس بتل أبيب

ووفقًا لتقارير أخرى من مكان الحادث، هناك العديد من المحاصرين في حالة خطيرة تحت الشاحنة.

وتحدثت أنباء على موقع إكس مشيرة إلى أن 10 على الأقل في حالة خطيرة.

وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد الإصابات قد يصل إلى 50 إصابة، بينهم نحو 15 إصابة حرجة.

وقال الإسعاف الإسرائيلي: "نقدم العلاج الطبي للجرحى وتم نقل 16 جريحا إلى مستشفيات إيخيلوف وبلينسون وشيبا في تل هشومير، بينهم: 4 في حالة خطيرة، و4 في حالة متوسطة، و8 في حالة خفيفة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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