إصابة 50 إسرائيليا في حادث دهس بشمال تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:14 مساءً - أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن إصابة 50 شخصا في حادث اصطدام شاحنة في محطة حافلات شمال تل أبيب.

حادث اصطدام شاحنة بمحطة حافلات في تل أبيب

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على سائق الشاحنة.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن إصابة شخصين بجروح إثر انفجار مسيّرة في منطقة صناعية شرق عكا بشمال إسرائيل.

إصابة إسرائيليين في هجوم بمسيرة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال جيش الاحتلال الاسرائيلي: إن سلاح الجو اعترض مسيرة قادمة من الشرق دون أن تجتاز حدود كيان الاحتلال الاسرائيلي

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