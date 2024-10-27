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حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على شركة صناعات عسكرية إسرائيلية - أخبار كلمتك

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حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على شركة صناعات عسكرية إسرائيلية - أخبار كلمتك

حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على شركة صناعات عسكرية إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:14 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد،  إنه نفذ هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا.

حزب الله يهاجم شركة صناعات عسكرية إسرائيلية 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إن سلاح الجو اعترض مسيرة قادمة من الشرق دون أن تجتاز حدود دولة اسرائيل.

وأضاف أنه أسقط مسيرتين تم إطلاقهما من لبنان على منطقة الجليل الأعلى.

هجمات المسيرات على إسرائيل 

وتواجه إسرائيل هجمات مستمرة بالطائرات المسيرة من عدة جبهات، فبجانب حرب إسرائيل على لبنان والمسيرات التي يطلقها حزب الله ردا على العدوان الإسرائيلي، تتبني فصائل مقاومة عراقية هجمات على إسرائيل من وقت لآخر، كما يشن الحوثيون باليمن هجمات بالطائرات المسيرة

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حزب الله يدعو سكان 25 مستوطنة إسرائيلية للإخلاء

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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