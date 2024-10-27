وسائل إعلام إسرائيلية: غالبية المصابين في حادث الدهس بتل أبيب «عسكريين» (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:04 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدهس شاحنة المارة عند مفرق جليلوت قرب مقر "الموساد" شمال تل أبيب، مشيرة إلى إصابة عدد من الأشخاص معظمهم عسكريون.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن وقوع عدة إصابات في حادث اصطدام شاحنة في محطة حافلات شمال تل أبيب.

حادث اصطدام شاحنة بمحطة حافلات في تل أبيب

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على سائق الشاحنة.

كما أفادت التقارير الأولية بأن المستهدفين في عملية الدهس هم جنود، حيث وقعت الحادثة بالقرب من بوابة قاعدة عسكرية في جليلوت، فيما تم إطلاق النار على سائق الشاحنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد الإنقاذ، المنطقة الوسطى: "إنه في أعقاب الحدث غير العادي عند تقاطع جليلوت".

وأضاف: "تقوم الفرق الطبية التابعة لاتحاد الإنقاذ حاليا بتقديم المساعدة الطبية لنحو 20 مصاب (في هذه المرحلة) في حالات مختلفة. ولا يزال البعض محاصرين تحت الشاحنة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: "قرب سينما سيتي جليلوت انحرفت شاحنة عن الطريق واصطدمت بعدة أشخاص قرب محطة للسفر بالمركبات العمومية

إصابة إسرائيليين في هجوم بمسيرة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال جيش الاحتلال الاسرائيلي: إن سلاح الجو اعترض مسيرة قادمة من الشرق دون أن تجتاز حدود كيان الاحتلال الاسرائيلي

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