الدفاع الروسية: أسقطنا 51 مسيرة أوكرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:25 صباحاً - أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 51 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات غربي البلاد وبحر آزوف.

روسيا تسقط 51 مسيرة أوكرانية

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم إسقاط 18 مسيرة فوق مقاطعة تامبوف و16 فوق مقاطعة بيلجورود و4 فوق مقاطعة بريانسك و4 فوق مقاطعة ليبيتسك و4 فوق مقاطعة أوريول و3 فوق مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق مقاطعة كورسك وواحدة فوق بحر آزوف".

كييف تستهدف المناطق الحدودية بالمسيرات والصواريخ

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.

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