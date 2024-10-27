شركات الطيران الإماراتية تستأنف رحلاتها إلى إيران بعد الضربة الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:25 صباحاً - استأنفت عدد من شركات الطيران الإماراتية رحلاتها إلى إيران ودول أخرى في المنطقة، بعد تعليقها مع إغلاق الأجواء الإيرانية بعد الضربة الإسرائيلية مؤخرًا لإيران.

استئناف الرحلات الإماراتيه الي إيران

وبحسب العرض الإلكتروني لشركة “فلاي دبي” الإماراتية، غادرت أولى الرحلات الجوية إلى إيران وإسرائيل كما هو مقرر يوم الأحد، ومن المقرر أيضًا رحلات جوية إلى العراق.

تفاصيل إلغاء شركات الطيران الإماراتية رحلاتها

وسبق أن مددت شركة طيران الإمارات أكبر شركة طيران إماراتية إلغاء الرحلات إلى طهران وبغداد حتى 30 أكتوبر.

إسرائيل تكشف الدور الأمريكي في الهجوم على إيران مقاتلات شبحية وصواريخ بالستية.. أسلحة استخدمتها إسرائيل في الهجوم على إيران (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.