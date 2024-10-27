بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء - أخبار كلمتك

بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - جو بايدن يلتقي دونالد ترامب: عملية انتقال السلطة ستكون سلسة جدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - جو بايدن يلتقي دونالد ترامب: عملية انتقال السلطة ستكون سلسة جدا - أخبار كلمتك

«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة - أخبار كلمتك

«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول ظهور للفنان حسين فهمي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول ظهور للفنان حسين فهمي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45 - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال - أخبار كلمتك

للمرة الأولى بعد الانتخابات، بايدن وترامب يجتمعان في المكتب البيضاوي - أخبار كلمتك

للمرة الأولى بعد الانتخابات، بايدن وترامب يجتمعان في المكتب البيضاوي - أخبار كلمتك

الدولار يتراجع بعد ارتفاع حجم التضخم الأمريكي - أخبار كلمتك

الدولار يتراجع بعد ارتفاع حجم التضخم الأمريكي - أخبار كلمتك

المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

شركات الطيران الإماراتية تستأنف رحلاتها إلى إيران بعد الضربة الإسرائيلية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شركات الطيران الإماراتية تستأنف رحلاتها إلى إيران بعد الضربة الإسرائيلية - أخبار كلمتك

شركات الطيران الإماراتية تستأنف رحلاتها إلى إيران بعد الضربة الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:25 صباحاً - استأنفت عدد من شركات الطيران الإماراتية رحلاتها إلى إيران ودول أخرى في المنطقة، بعد تعليقها مع إغلاق الأجواء الإيرانية بعد الضربة الإسرائيلية مؤخرًا لإيران.

استئناف الرحلات الإماراتيه الي إيران

وبحسب العرض الإلكتروني لشركة “فلاي دبي” الإماراتية، غادرت أولى الرحلات الجوية إلى إيران وإسرائيل كما هو مقرر يوم الأحد، ومن المقرر أيضًا رحلات جوية إلى العراق.

تفاصيل إلغاء شركات الطيران الإماراتية رحلاتها

وسبق أن مددت شركة طيران الإمارات أكبر شركة طيران إماراتية إلغاء الرحلات إلى طهران وبغداد حتى 30 أكتوبر.

 

إسرائيل تكشف الدور الأمريكي في الهجوم على إيران

مقاتلات شبحية وصواريخ بالستية.. أسلحة استخدمتها إسرائيل في الهجوم على إيران (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق