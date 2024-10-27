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علاء مبارك يهاجم طوفان الأقصى: نتائجها كارثية برغم إعادتها القضية الفلسطينية للحياة - أخبار كلمتك

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علاء مبارك يهاجم طوفان الأقصى: نتائجها كارثية برغم إعادتها القضية الفلسطينية للحياة - أخبار كلمتك

علاء مبارك يهاجم طوفان الأقصى: نتائجها كارثية برغم إعادتها القضية الفلسطينية للحياة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:47 صباحاً - هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عملية طوفان الأقصى، لأول مرة، وانتقد فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس، واصفًا عملية 7 أكتوبر بأنها جاءت بنتائح "كارثية" غير مسبوقة لأفعال غير محسوبة، وحمل حماس مسئولية ما يحدث.

علاء مبارك: فشل الاحتلال الإسرائيلي في المجال الاستخباراتي

وأكد علاء مبارك أنه في الوقت نفسه كشفت عملية طوفان الأقصى فشل الاحتلال الإسرائيلي في المجال الاستخباراتي، وأعاد القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية، لكن بثمن فادح حول غزة لمقبرة.  

 

حركة حماس وعملية طوفان الأقصى، كلمتك
حركة حماس وعملية طوفان الأقصى، كلمتك

علاء مبارك: المقاومة بكافة أشكالها وفصائلها حق مشروع لشعب تم نهب واغتصاب أرضه 

وقال علاء مبارك في رسالته الهجومية التي وجهها لـ حماس بشأن عملية طوفان الأقصى: "لا شك أن المقاومة بكافة أشكالها وفصائلها حق مشروع لشعب تم نهب واغتصاب أرضه وحقوقه بالقوة، لكن هل نجحت عمليات 7 أكتوبر في تحقيق أهداف؟ هل هناك مكاسب تبرر ضخامة الخسائر مع سقوط ألاف الضحايا وسقوط أعداد كثيرة من الأطفال الأبرياء بدم بارد بجانب تدمير غير مسبوق للقطاع؟"

علاء مبارك: عمليات 7 أكتوبر جاءت بنتائج كارثية لأفعال غير محسوبة تتحمل حماس وحدها مسؤليتها 

وأضاف علاء مبارك في هجومه على عملية طوفان الاقصى: "الحقيقة التى يتجنبها البعض هى أن عمليات 7 أكتوبر بكل المقاييس جاءت بنتائج كارثية غير مسبوقة لأفعال غير محسوبة تتحمل حماس وحدها مسؤليتها والتي ربما تكتب نهاية حكمها داخل القطاع"

علاء مبارك: طوفان الأقصى أعادت إحياء القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، لكن بثمن فادح

وأوضح علاء مبارك: "لكن في نفس الوقت 7 أكتوبر كشفت فشل إسرائيل الاستخباراتي بتوقع الهجوم كما أعادت إحياء القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، لكن بثمن فادح حولت غزة إلى مقبرة مفتوحة، حيث ترتكب إسرائيل أبشع المذابح والمجازر وإبادة شعب أمام مرأى ومسمع العالم في انتهاك واضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية؛ أمام مجتمع دولى صامت لا حول له ولا قوة"

عملية طوفان الاقصى تكشف فشل استخباراتي إسرائيلي، كلمتك
عملية طوفان الاقصى تكشف فشل استخباراتي إسرائيلي، كلمتك

علاء مبارك: الضمير الإنسانى اعتاد على مشاهدة المذابح في غزة 

وأكمل علاء مبارك رسالته الهجومية قائلًا: "الضمير الإنسانى اعتاد على مشاهدة هذه المذابح بل وربما البعض متضامن مع الكيان المحتل مع إدارة أمريكية تترك إسرائيل ممارسة جرائمها بحجة الدفاع عن النفس… لكِ الله يا غزة.."

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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