إسرائيل تكشف الدور الأمريكي في الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:47 صباحاً - ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن تل أبيب وواشنطن نسقتا خطة لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين في إيران إذا فشل الهجوم، موكدة أن الخطة دليل على التنسيق الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة قبل الهجوم على إيران.

الدور الأمريكي في الهجوم الإسرائيلي على إيران

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأمريكيين لم يهاجموا إيران بأنفسهم لكن طائراتهم كانت مستعدة لإنقاذ طياري إسرائيل.

واتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بالمشاركة في الضربة الإسرائيلية على إيران، مشيرًا إلى أن المشاركة الأمريكية واضحة عبر توفير ممر جوي للمقاتلات الإسرائيلية.

إيران تتهم واشنطن بالمشاركة في الضربة الإسرائيلية

وقال وزير الخارجية الإيراني إن "الأمريكيين قدموا ممرًّا فضائيًّا لسلاح الجو الصهيوني والمعدات الدفاعية التي أرسلوها لهم مسبقًا وتعتبر نوعًا من المشاركة في العمليات الأخيرة، وفي رأينا أن مشاركة الولايات المتحدة في خلق التوتر لهذا النظام في المنطقة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.