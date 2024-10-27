إصابة شخصين في انفجار مسيرة بشمال إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن إصابة شخصين بجروح إثر انفجار مسيّرة في منطقة صناعية شرق عكا بشمال إسرائيل.

إصابة إسرائيليين في هجوم بمسيرة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال جيش الاحتلال الاسرائيلي: إن سلاح الجو اعترض مسيرة قادمة من الشرق دون أن تجتاز حدود كيان الاحتلال الاسرائيلي.

هجمات حزب الله على إسرائيل

وأضاف أنه أسقط مسيرتين تم إطلاقهما من لبنان على منطقة الجليل الأعلى.

وتواجه إسرائيل هجمات مستمرة بالطائرات المسيرة من عدة جبهات، فبجانب حرب إسرائيل على لبنان والمسيرات التي يطلقها حزب الله ردًّا على العدوان الإسرائيلي، تتبنى فصائل مقاومة عراقية هجمات على إسرائيل من وقت لآخر، كما يشن الحوثيون باليمن هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ أيضًا.

إذاعة جيش الاحتلال: سقوط صاروخين على مصنعين في عكا وحيفا

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.