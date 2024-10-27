قبل أيام من الانتخابات الأمريكية، هاريس تكثف التركيز في حملتها على الآسيويين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:14 صباحاً - تركز كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل، في المرحلة الأخيرة من حملتها الانتخابية، على مجتمعات محددة من الناخبين الأمريكيين الآسيويين، وفق موقع "ذا هيل".

هاريس تعمل علي جذب الناخبين الآسيويين

وقال الموقع في تقرير له: إن هاريس تتطلع، ما أمكنها ذلك، إلى جذب كل ناخب أمريكي من أصول آسيوية في الولايات المتأرجحة الرئيسة.

وتوقع "ذا هيل" أن يكون السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض، بين هاريس والرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب، متقاربًا بشكل لا يُصدق.

وبين أن هناك أكثر من 1.5 مليون أمريكي آسيوي، ومن جزر المحيط الهادئ، في الولايات المتأرجحة في الانتخابات، وفي بعضها، مثل نيفادا، يشكلون أكثر من 10% من الناخبين.

حملة هاريس الانتخابية

وكانت حملة هاريس أطلقت 8 إعلانات تلفزيونية خاصة بالمجتمع في هذه الولايات المتأرجحة، كما كانت تغطي أكثر من 70 جهة إعلامية عرقية، وترسل رسائل بريدية إلى الناخبين الأمريكيين الآسيويين ومن المحيط الهادئ.

وفي ويسكونسن، تبذل حملة هاريس جهودًا لجذب الناخبين الأمريكيين من أصل همونغ، كما أنها تتواصل مع الأمريكيين الفيليبيين في نيفادا، والأمريكيين الكوريين في جورجيا، والأمريكيين الهنود والصينيين، وهما المجموعتان اللتان تشكلان أكبر حصة من الناخبين الأمريكيين الآسيويين والمحيط الهادئ في معظم الولايات المتأرجحة، بحسب الموقع.

ونقل عن المتحدث باسم مجموعة هاريس للأمريكان الآسيويين وقاطني المحيط الهادئ، قوله: نحن نعمل على كسب كل صوت، وقد استثمرت حملتنا مبالغ تاريخية في وسائل الإعلام المدفوعة، ووظفت ونشرت موظفين مخصصين للتواصل مع الأمريكيين الآسيويين على المستوى الوطني.

وأضاف المتحدث: "كما أننا نستضيف فعاليات وأنشطة متكررة لإشراك الناخبين لتعبئة الناخبين الأمريكيين الآسيويين".

وتُظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين من الأمريكيين الآسيويين يؤيدون هاريس على ترامب بهامش 2 إلى 1.

كما أطلقت حملة هاريس في نيفادا إعلانات تستهدف المجتمع الأمريكي الفيليبيني، بما في ذلك اللوحات الإعلانية وسيارات الأجرة حول مهرجان "Pinoy Pride"، الشهر الماضي.

وحيث إن أكتوبر، هو شهر التراث الأمريكي الفيليبيني، فقد أطلقت الحملة أيضًا شاحنة تحمل علامة تجارية في لاس فيغاس، مكتوبًا عليها "عندما نصوت، نفوز".

وستوزع الشاحنة بسكويت "ube"، وهي حلوى فلبينية، من "Purple Potato Bakery"، لتشجيع الناس على التصويت، وفق الموقع.

ولفت إلى زيارة المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، حاكم ولاية مينيسوتا، وزوجته جوين، للمجتمع الأمريكي الفيليبيني في نيفادا قبيل المهرجان، كجزء من حملة هاريس.

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