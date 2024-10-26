مقتل 5 جنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 09:33 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن 5 جنود إسرائيليين قتلوا في معارك جنوب لبنان في الساعات الأخيرة.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، بإصابة 61 عسكريا في معارك جنوب لبنان في الساعات الـ24 الأخيرة.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حصيلة خسائره في الحرب على غزة ولبنان، مؤكدا إصابة: إصابة 5150 عسكريا منذ بداية الحرب 1152 منهم أصيبوا بنيران صديقة وحوادث عملياتية.

خسائر جيش الاحتلال في الحرب على غزة ولبنان

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه له، إن 291 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان وأن جروح 42 منهم خطرة.

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