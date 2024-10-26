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أول تعليق من بايدن على الهجوم الإسرائيلي في إيران - أخبار كلمتك

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أول تعليق من بايدن على الهجوم الإسرائيلي في إيران - أخبار كلمتك

أول تعليق من بايدن على الهجوم الإسرائيلي في إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:25 مساءً - علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، على الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم.

وقال بايدن للصحفيين في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: "آمل أن تكون هذه هي النهاية"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

 أول تعليق من بايدن على الهجوم الإسرائيلي في إيران


وأضاف: "الهجوم الإسرائيلي كان ضد أهداف عسكرية إيرانية فقط".

وأفادت شبكة "CBS News " بأن الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران فجر اليوم السبت اقتصر على أهداف عسكرية ولم يمتد إلى منشآت نووية أو نفطية.

وأعلنت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بدء تنفيذ الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

 بدء الهجوم الإسرائيلي علي إيران

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير  جيش الاحتلال يوآف جالانت، كانا يشرفان على الهجوم على إيران من غرفة عمليات قيادة الأركان في تل أبيب.

وقررت واشنطن نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل مع طاقم من المشغلين العسكريين الأمريكيين.

خبير عسكري يكشف تفاصيل دقيقة عن الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم

خبير إستراتيجي أمريكي: إسرائيل تجاهلت واشنطن قبل ضرب إيران

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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