إصابة 5150 عسكريا، جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائره في الحرب على غزة ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:14 مساءً - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حصيلة خسائره في الحرب على غزة ولبنان، مؤكدا إصابة: إصابة 5150 عسكريا منذ بداية الحرب 1152 منهم أصيبوا بنيران صديقة وحوادث عملياتية.

خسائر جيش الاحتلال في الحرب على غزة ولبنان

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه له، إن 291 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان وأن جروح 42 منهم خطرة.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

ومنذ الأمس كثف حزب الله اللبناني عملياته ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي على كل المحاور، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين.

واستهدف حزب الله، بالأمس، قوة إسرائيلية مكونة من 16 جنديا بالصواريخ الموجهة ما تسبب في سقوط عدد منهم بين قتيل وجريح.

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