تفاصيل لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزير الخارجية الأوكراني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:14 مساءً - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى مصر.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن أبو الغيط وسيبيها عقدا جلسة محادثات مطولة تركزت بشكل أساسي حول الحرب بين أوكرانيا وروسيا واحتمالات تطورها وسبل الوصول إلي نهاية قريبة لها.



وأوضح أن الأمين العام استمع الى شرح مفصل من الوزير الأوكراني حول تقديرات بلاده للوضع العسكري الحالي، وكذا رؤية أوكرانيا لما يمكن أن يتطلبه إنهاء الحرب ومبادرات أوكرانيا في هذا الشأن.

وأشار إلى أن أبو الغيط أكد علي الرؤية العربية القائمة علي أهمية تطبيق المجتمع الدولي لنفس المعايير التي يتعامل بها مع مفاهيم الاحتلال والاستيلاء علي الاراضي بالقوة وانتهاك حقوق الإنسان، موضحًا أهمية الأخذ بذات المفاهيم بغض النظر عن الأزمة محل البحث سواء كان ذلك في اوكرانيا او فلسطين او اي نزاع آخر.



وشدد ابوالغيط في هذا السياق علي ضرورة السعي لحل الازمة بين روسيا وأوكرانيا بالطرق السلمية على نحو يحقن الدماء ويتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن اللقاء تطرق كذلك إلي الوضع في الشرق الاوسط وبالذات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان والمواقف الأوكرانية في هذا الخصوص.



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