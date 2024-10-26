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قبل أيام من الانتخابات الأمريكية، استطلاع رأي يكشف نسب التصويت لـ هاريس وترامب - أخبار كلمتك

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قبل أيام من الانتخابات الأمريكية، استطلاع رأي يكشف نسب التصويت لـ هاريس وترامب - أخبار كلمتك

قبل أيام من الانتخابات الأمريكية، استطلاع رأي يكشف نسب التصويت لـ هاريس وترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:14 مساءً -  أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "إيمرسون كوليدنج" أن نسبا متساوية من الناخبين تدعم المرشحين الرئيسيين للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس ودونالد ترامب، قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات.

 استطلاع رأي لمرشحي الانتخابات الأمريكية

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نائبة الرئيس الحالية والرئيس الأمريكي السابق يحظيان بدعم 49% من الناخبين في البلاد.

ووفقا للنتائج، تعادلت هاريس وترامب للمرة الأولى منذ الصيف من حيث نسبة الناخبين.

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن ترامب يحظى بدعم أكبر من قبل المرشحين المستقلين الذين لا ينتمون لأي من الأحزاب السياسية الرئيسية.

 نسب المشاركة في الاستطلاع 

أجري الاستطلاع يومي 23 و24 أكتوبر وشارك فيه ألف ناخب محتمل.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، وستمثل الحزبَ الديمقراطي نائبةُ الرئيس كامالا هاريس، والحزبَ الجمهوري الرئيسُ السابق دونالد ترامب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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