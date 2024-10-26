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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2653 شهيدا - أخبار كلمتك

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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2653 شهيدا - أخبار كلمتك

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2653 شهيدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:58 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2653 شهيدا و12360 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، أن مسعفا استشهد وأصيب 12 آخرين بضربة إسرائيلية استهدفت مركزا صحيا في بلدة البازورية في جنوب لبنان.

 

العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى من المسعفين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 164 قتيلا و275 جريحا.

ومن جهتها، أدانت وزارة الصحة العامة في لبنان إصرار قوات جيش الاحتلال  الإسرائيلي على استهداف المراكز والطواقم الطبية والصحية، وكررت مناشدتها للمجتمع الدولي لوضع حد لهذا المسلسل الطويل من الاعتداءات اللاإنسانية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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