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خبير عسكري يكشف تفاصيل دقيقة عن الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم - أخبار كلمتك

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خبير عسكري يكشف تفاصيل دقيقة عن الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف تفاصيل دقيقة عن الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:58 مساءً - السبت 26/أكتوبر/2024 - 06:50 م 10/26/2024 6:50:40 PM

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، كلمتك

قال اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إن الهجمة التى نفذتها  إسرائيل ضد إيران فجر اليوم استخدمت فيها 100 طائرة هجومية من طرازي «F15-  F16 والطائرات التي يطلق عليها الشبح، بالإضافة إلى طائرات التزويد بالوقود، التي مولت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بها، علاوة على طائرات التجسس الإسرائيلية. 

 

الذخائر المستخدمة في الهجوم الإسرائيلي على إيران

وأضاف عبدالمحسن، خلال مداخلة هاتفية  بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الذخائر المستخدمة هي نظام صواريخ من الأفق الذهبي، وصواريخ ذات مديات متوسطة وبعيدة، لافتًا إلى أن أسلوب تنفيذ الضربة من خارج المجال الجوي الإيراني، لعدم اعتراض المضادات والدفاعات الأرضية لهذه الطائرات، وتم تنفيذ العمليات على  ثلاث موجات.

 

هدف الموجة الأولى من الهجوم الإسرائيلي على إيران

وأشار المتخصص في الشأن العسكري، إلى أن الموجة الأولى كانت تستهدف تحييد منظومات الدفاع الجوي الإيرانية لضمان حرية الحركة للطائرات المستخدمة في الهجمات، والموجة الثانية استهدفت منطقة السيراج في جنوب إيران، والثالثة استهدفت أهداف عسكرية في إيران.

وتابع: «أما عن المناطق المخطط لاستهدافها كانت تشمل 3 محافظات منها طهران، وحوالي 20 موقع عسكري، بهم مناطق إنتاج الصواريخ».

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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