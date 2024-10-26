خبير إستراتيجي أمريكي: إسرائيل تجاهلت واشنطن قبل ضرب إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:40 مساءً - الهجوم الإسرائيلي علي إيران، قال كلفين دارك خبير استراتيجي أمريكي، إن إدارة بايدن كانت على علم بالهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على إيران فجر اليوم.

حقيقة التنسيق الإسرائيلي الأمريكي قبل ضرب إيران

وأوضح: أن الهجوم الإسرائيلي على إيران لم يكن بالتنسيق بين جيش الاحتلال وإدارة بايدن، وأن إسرائيل تستخدم أسلحتها في ظل انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات.

مجرى الانتخابات الأمريكية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو لا يسمع ما يقوله بايدن منذ 7 أكتوبر العام الماضي، ونتنياهو يدرك جيدًا أن 5 نوفمبر هي نهاية الفترة الانتخابية، وأن أي تداعيات لما يحدث في المنطقة الشرق الأوسط تؤثر بشكل أو بآخر على سير أو مجرى الانتخابات الأمريكية.

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فشل سياسات إدارة بايدن

وأوضح: واشنطن لا تركز فيما يحدث بشكل يومي بالشرق الأوسط، وليست مهتمة بوقف إطلاق النار ولكن تركيزها كله على تحرير الرهائن، وكامالا هاريس تدرك بأن إدارة بايدن تمثل السياسات الفاشلة أمام وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.

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