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هل سترد إيران على الهجوم الإسرائيلي؟، أستاذ علوم سياسية يوضح - أخبار كلمتك

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هل سترد إيران على الهجوم الإسرائيلي؟، أستاذ علوم سياسية يوضح - أخبار كلمتك

هل سترد إيران على الهجوم الإسرائيلي؟، أستاذ علوم سياسية يوضح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:40 مساءً - قال عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية: إن الهجوم الإسرائيلي على إيران، جاء بهذا الشكل المحدود، نتيجة للمشاورات الإسرائيلية - الأمريكية، لجعل الهجوم محدودا،وألا يطال المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية، لكي لا تشتعل الأمور أكثر في المنطقة، أو تتأثر العملية الانتخابية الأمريكية.

 

جهود أمريكية بشأن الحرب ورسائل لطهران 

وأضاف «البشتاوي» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كان هناك جهود دبلوماسية أمريكية سواء كانت في العلن أو في السر، وأوصلت رسائل محددة وواضحة لإيران أن الولايات المتحدة غير معنية بالحرب معها.

 

موقف إيران من الحرب بالمنطقة

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن إيران غير معنية بالحرب الجارية في المنطقة، ولا التصعيد الذي يحاول نتنياهو أن يجر المنطقة إليه، لذلك حاول نتنياهو أن يحاول في الأيام الماضية أن يبحث عن أي صيغة من أجل الدر على الضربة الإيرانية التي وجهت لهم مع مطلع هذا الشهر، وجاء هذا الرد الذي جاء متوقعًا من حيث الشكل والصيغة والتوقيت.

هل نشهد ردا إيرانيا على الضربة الإسرائيلية؟

وأشار إلى أنه من غير المتوقع أن تقوم إيران بالرد على إسرائيل، على الأقل قبل الانتخابات الأمريكية، وإذ ردت سيكون ردها شكليا، إذ أن إيران لا تريد الدخول مرة أخرى في إطار الفعل ورد الفعل الذي يتمناه نتنياهو.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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