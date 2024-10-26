بعد مقتل 3 جنود، إسرائيل تسقط بالونات حرارية على لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:17 مساءً - مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان ودخولها شهرها الثاني، نفذت إسرائيل عشرات الغارات على قرى الجنوب، ورد حزب الله بوابل صواريخ.

العمليات العسكرية على لبنان

وبحسب شبكة “ العربية ” شنت إسرائيل 4 غارات على بلدة أنصار جنوب لبنان، وغارتين على بلدتي المجادل وبافليه، كما أضافت أن الاستهدافات خلفت 5 شهداء على تفاحتا جنوبا.

وأكدت أن طائرة إسرائيلية ألقت بالونات حرارية فوق بلدات حدودية.

رد حزب الله علي هجمات اسرائيل

بالمقابل، رد حزب الله بإطلاق صواريخ تجاه مناطق عدة شمال إسرائيل، وصل منها 30 إلى الجليل الأعلى وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت مصادر "العربية" مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 5 آخرين في المعارك هناك.

كما أعلن الحزب قصف خمس مناطق سكنية على الأقل في شمال إسرائيل، فضلا عن استهداف مواقع عسكرية في المنطقة ذاتها وتجمعات جنود في جنوب لبنان.

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