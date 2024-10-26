كتائب القسام تعلن استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال في جباليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:58 مساءً - أعلنت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان لها اليوم السبت، أنها استهدفت آليتين إسرائيليتين بعبوتي شواظ وقذيفة الياسين 105 شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت كتائب القسام عن تفجير منزل تحصن داخله جنود من جيش الاحتلال، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، كما تم استهداف دبابتين أمس شمال معسكر جباليا.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 42 ألفا و924 شهيدًا، كما ارتفع عدد المصابين إلى 100 ألف و833 مصابًا.

قوات الاحتلال تشعل النار عمدًا بعشرات المنازل المحيطة بمستشفى كمال عدوان

تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إشعال النيران بعشرات المنازل المحيطة في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

قتلى وجرحى، كتائب القسام تفجر منزلًا تحصنت داخله قوة إسرائيلية كتائب القسام تستهدف ناقلتي جند وجرافة عسكرية إسرائيلية بغزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.