البحرين تدين العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:24 مساءً - أدانت مملكة البحرين، تعرب العملية العسكرية الاسرائيلية التي تعرضت لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار تصاعد التوترات والعمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، محذرة من تداعياتها الخطيرة على المدنيين الأبرياء وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي".

تصاعد التوترات والعمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط

ودعت وزارة خارجية المملكة في بيان لها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشأن الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار في المنطقة.

وتحث جميع الأطراف المعنية بضبط النفس وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد للحيلولة دون اتساع رقعة الحرب والصراع، وتؤكد على ضرورة إحياء مفاوضات السلام، لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والحفاظ على حقوق شعوب المنطقة كافة في العيش الكريم بأمان وسلام وازدهار.

البحرين تؤكد علي ضرورة وقف اطلاق النار



وتؤكد وزارة الخارجية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وجنوب لبنان.

وتدعو إلى حماية المدنيين وعودتهم الآمنة إلى ديارهم، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالوضع في غزة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بشأن لبنان والالتزام باتفاق الطائف، وإنهاء دائرة العنف والتصعيد المتبادل بما يحفظ السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

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