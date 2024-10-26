جرائمه هزت الضفة الغربية، تشييع أخطر مستوطن بالصراخ والعويل والبكاء (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:08 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار ارتياحا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ويكشف عن جنازة أخطر مستوطن يهودي، قتل في جنوب لبنان، بعد قتله العديد من المواطنين وإحراق العديد من القرى الفلسطينية.

تشييع جنازة أخطر مستوطن بالبكاء والعويل

ويظهر الفيديو العويل والصراخ والبكاء الشديد الذي أبدته عائلته، أثناء تشييع جنازته، وذلك بعد الإعلان عن مقتله في جنوب لبنان.

مقتل المستوطن المتطرف شوفال بن ناتان، كلمتك

وكشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن جنازة جندي الاحتلال، شوفال بن ناتان، شهدت حالة من الحزن والبكاء الشديد والصراخ، الذي انتاب أهل شوفاك، أثناء جنازته، الأمر الذي دفع النشطاء للكشف عن أخطر مستوطن في الضفة الغربية، شوفال بن ناتان، المستوطن المتطرف، الذي أعلن عن مقتله في جنوب لبنان، والذي يُعد واحدًا من أخطر المستوطنين وأشدهم عنفًا في مستوطنات الضفة الغربية.

النشطاء يكشفون جرائم أخطر مستوطن بعد مقتله

وكشف النشطاء عن جرائم المستوطن الأخطر شوفاك ناتان، حيث أكدوا أنه "قتل بلال صلاح أثناء قطف الزيتون في قرية الساوية جنوب نابلس، كما شارك في حرق عدة قرى فلسطينية، وأحرق منازلهم ومركباتهم في الضفة الغربية."

كما أكد النشطاء أن شوفاك ناتان "ارتكب مجازر مروعة في قطاع غزة أثناء مشاركته مع الجيش، وهو عضو مسؤول ومحرض في جماعة شباب التلال التابعة لبن غفير، وهاجم المزارع والتجمعات الفلسطينية بهدف تهجير سكانها."

وأوضح النشطاء جرائم المستوطن الأخطر قائلين: "بسبب كثرة جرائمه، سجنته الشرطة الإسرائيلية، وكانت الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات اقتصادية عليه."

وعلق البلوجر الفلسطيني تامر أدهم قائلًا: "لقد دخلتم غزة لتأخذوا انتقامكم، من أكبر عدد ممكن، من النساء، الأطفال، كل من رأيتموه، هذا ما كنتم تريدونه"، عائلة معروفة بالتطرف، وابنه الذي قُتل كان من أكثر المستوطنين تطرفًا، حيث قتل مزارعًا فلسطينيًا، وأحرق قرى فلسطينية، وهاجم التجمعات الفلسطينية في الضفة، وارتكب المجازر في غزة."

وقال النشطاء عن جرائم أخطر مستوطن: " أثناء موسم قطف الزيتون في أكتوبر من العام الماضي، هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية الساوية جنوب نابلس، واعتدوا على المزارعين لمنعهم من قطف الزيتون وسرقته.

وقام شوفال بإطلاق النار على الشهيد بلال صلاح، البالغ من العمر 40 عامًا، وقتله أمام أطفاله".

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