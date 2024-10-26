حرائق في الجليل الأعلى بسبب قصف صاروخي من لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:08 مساءً - أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه تم إطلاق حوالي 30 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى، مشيرة إلى أن بعضها خلف حرائق في المنطقة.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال حزب الله اللبناني: إن مقاتليه استهدفوا برشقة صاروخية قاعدة ميشار مقر الاستخبارات الرئيسة للمنطقة الشمالية في مدينة صفد.

حزب الله يقصف قاعدة صفد

وكان الحزب أعلن قبل قليل أن مقاتليه قصفوا برشقة صاروخية بلدة الكريوت شمالي مدينة حيفا.

وكشف حزب الله، اليوم السبت، عن تنفيذ هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب.

حزب الله يقصف مقر الاستخبارات الإسرائيلية في صفد حزب الله: تنفيذ هجوم بسرب من المسيرات على قاعدة تل نوف الجوية في تل أبيب

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